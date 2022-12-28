Технологии 28 декабря 2022, 07:55 Пользователей Telegram и WhatsApp предупредили об угрозе слежки Киберэксперт Степанов: пользователи WhatsApp и Telegram могут подвергаться слежке РИА «Новости»

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Пользователи мессенджеров WhatsApp* и Telegram могут подвергаться слежке — есть нюансы безопасного использования этих ресурсов. Об этом агентству «Прайм» сообщил руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов.

Киберспециалист отметил, что в Telegram есть функция «Найти людей рядом», с помощью которой можно написать полноценный скрипт, отслеживающий перемещения пользователя. Чтобы избежать слежки, нужно избегать использования этой функции на своем телефоне.

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WhatsApp*, помимо геолокации, способен собирать еще множество данных, позволяющих узнать телефонный номер и адрес электронной почты пользователя, историю его покупок и платежей. При желании злоумышленник может, исходя из всего этого, придумать способ скомпрометировать конкретного человека.

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Степанов также напомнил о спам-рассылках, ссылках на боты, который в большом количестве поступают к тем, у кого не настроена приватность мессенджера. Злоумышленники добиваются того, чтобы пользователь активировал бот, собирающий геоданные, или указал банковские данные якобы для получения скидки.

Эксперт посоветовал применять геолокацию только в тех приложениях, где она нужна, использовать двухфакторную аутентификацию и ограничить в настройках группы лиц, которые могут писать вам сообщения и добавлчять в чаты.

* Принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.