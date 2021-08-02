Пользователей старых версий Android лишат доступа к Google-аккаунтам

Пользователи Google-аккаунтов на старых версиях Android потеряют к ним доступ уже в этом сентябре. Ограничения распространят на Android 2.3.7 и более ранние версии. Такое решение было принято из соображений безопасности.

Информацию об этом распространила служба поддержки Google.

«В рамках обеспечения безопасности наших пользователей с 27 сентября 2021 года Google больше не будет разрешать авторизацию на устройствах под управлением Android 2.3.7 или более ранних версий», — заявили в компании.

При попытке входа в систему после 27 сентября, возможны ошибки имени пользователя и пароля в службах Google, таких как Gmail, YouTube и Карты.

Ограничение распространится на приложения из Google Play, синхронизацию контактов и ряд других функции. Помимо этого, пользователи не смогут сбрасывать настройки устройств до заводских.

Android 2.3.7 презентовали почти 10 лет назад. Поддержка этой операционной системы была прекращена четыре года назад.