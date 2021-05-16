Пользователей предупредили об опасности новых правил WhatsApp

WhatsApp обновил пользовательское соглашение, но новые правила ставят под угрозу персональные данные. Об этом предупредил эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

Согласно обновленной политике конфиденциальности, мессенджер теперь будет передавать информацию о пользователях Facebook.

«Это означает, что мессенджер не обещает заботиться о персональных данных пользователей. Таким образом, WhatsApp не выполняет распоряжения Роскомнадзора о передаче данных. Все для того, чтобы лучше понимать, куда пользователи „ходят“», — пояснил Власов «Вечерней Москве».

Он добавил, что у пользователей не будет альтернативы. Мессенджер в любом случае получит возможность передавать сведения. При этом эксперт заявил, что для пользователей нововведение не будет ощутимым.

«Персональные данные как гуляли по всему миру, так и будут гулять. Для рядового пользователя практически ничего не изменится», — заключил Власов.

WhatsApp обновил пользовательское соглашение в начале 2021 года. Сейчас мессенджер постепенно ограничивает некоторые функции пользователям, которые не приняли соглашение.