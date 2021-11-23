Пользователей «Яндекс Go» предупредили о возможных проблемах при оплате через Apple Pay

Некоторые пользователи сервиса «Яндекс Go» в ближайшее время могут столкнуться с трудностями при оплате услуг через Apple Pay. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Компании «Яндекс».

«У ряда пользователей могут возникать кратковременные трудности с оплатой Apple Pay. Наши специалисты работают над устранением сложностей. Приносим извинения за неудобства», — рассказали агентству в компании.

Ранее в работе некоторых сервисов «Яндекса» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

В начале ноября российские банки сделали возможным использовать карту «Мир» для оплаты с помощью системы Apple Pay. После этого компания Apple сделала продукты своей экосистемы доступными для покупки при помощи этой карты. Национальной картой «Мир» теперь можно оплатить подписку на Apple Music и Apple TV и купить приложения в App Store.