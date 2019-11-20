Пользователей Android предупредили об уязвимости системы

По данным информагентства, в подтверждение своих слов Ялон создал фальшивое приложение о погоде. Оно не было вредоносным, поэтому система безопасности Google Play Protect не блокировала его. Программа запрашивала доступ к памяти смартфона и после закрытия соединении с сервером продолжало работать.

Таким образом хакеры получали доступ к видео и снимкам, которые хранились на устройстве. Кроме того, у них появлялась возможность записывать телефонные разговоры.

Checkmarx узнала об этой опасности летом и предупредила Google, который в свою очередь проинформировал производителей гаджетов о найденной уязвимости.