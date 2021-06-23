Пользователей Аndrоid предупредили об опасности скачивания будильников
Шпионские приложения нашли среди сервисов, предоставленных для смартфонов на операционной системе Android. Например, опасными оказались будильники.
Специалисты Роскачества проанализировали 70 будильников для Android. Эксперты отметили, что несмотря на то, что в телефонах уже есть будильники, люди скачивают сторонние приложения с расширенным функционалом. Этим нередко пользуются и киберпреступники, написала Lenta.ru.
«Для функционирования будильника не нужны специфические доступы, максимум, что может потребоваться приложению, — доступ к файловому хранилищу с мелодиями», — отметили в ведомстве.
Однако 49% всех исследованных программ требуют разрешения, которые могут позволить собирать личные данные пользователей.
Многие программы просят доступ к геолокации. Некоторые приложения-будильники запрашивают разрешение, чтобы увидеть местную Wi-Fi-сеть и все подключенные к ней устройства. При этом у 98% исследованных приложений есть реклама. Отключить ее можно только у четверти сервисов.
Другие приложения требуют доступ к контактам. Это может нанести потенциальный вред обладателю смартфона. Шпионскими эксперты назвали также приложения, просящие доступ к микрофону, идентификатору вызовов и чтению номера телефона.
Центр цифровой экспертизы Роскачества по результатам исследования рекомендовал не устанавливать на смартфоны программы-будильники. Безопасным специалисты посчитали приложение «Часы» от компании Google.