Пользователей Аndrоid предупредили о возможных мошенничествах из-за санкций

Пользователи Android рискуют столкнуться с мошенниками при попытке скачать приложения, удаленные из Google Play, на других ресурсах. Об этом в интервью радио Sputnik предупредил эксперт по компьютерной безопасности Микаэл Караманянц.

По словам эксперта, пользователи имеют возможность скачивать приложения с официальных сайтов той или иной организации. Для этого используется установщик файлов АРК. Однако при этом необходимо учитывать ряд особенностей процесса.

«Когда вы качаете APK-файл с какого-то стороннего ресурса на телефон, приходит сообщение, что телефон ничего не знает о безопасности этого ресурса и данный APK-файл потенциально может быть небезопасным. Если вы скачиваете файл на официальном сайте банка или новостного ресурса, сомнений у пользователей быть не должно, вполне можно разрешить скачивание», — пояснил Караманянц.

Этой ситуацией могут воспользоваться мошенники, публикуя те же файлы на фишинговых сайтах в рассчете на то, что пользователи будут их устанавливать. При этом файлы с высокой степенью вероятности могут быть заражены вирусами, которые приведут к утечке данных.

Эксперт посоветовал скачивать файлы приложений только на тех ресурсах, в которых пользователь уверен на сто процентов.

Ранее россиян призвали проявлять бдительность при покупке авиабилетов и туров. Злоумышленники могут создавать фишинговые сайты с продажей туров, авиабилетов и бронированием гостиниц. В этой связи гражданам необходимо быть внимательными и решать предотпускные задачи только на проверенных сайтах, не доверяя предложениям приобрести что-либо чрезмерно дешево. Кроме того, при бронировании на сайте впервые, эксперты рекомендуют не вносить предоплату, а расплатиться за услугу на месте.