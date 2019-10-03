  • Пользователь нашел в iОS изображение AirPods с шумоподавлением

    03 октября 2019, 09:33

    Дарья Бунякова

    Журналист сайта 9to5Mac Гильерме Рамбо изучал настройки Iphone и наткнулся на иконку с изображением наушников. Они отличаются от современных AirPods, и автор считает, что девайс станет новой их версией с функцией шумоподавления.

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    Свое «открытие» Рамбо нашел в бета-версии iOS 13.2. Значок был в разделе, связанном с настройками специальных возможностей.

    «Это позволяет предположить, что они будут работать в качестве слуховых аппаратов, подобно тому, как это можно сделать с имеющимися AirPods», — написал журналист.

    Он отметил, что изображение напоминает старые наушники-вкладыши Apple, но с тем отличием, что они беспроводные. Устройство внешне очень похоже на возможные AirPods с шумоподавлением.

    Пользователь нашел в iОS изображение AirPods с шумоподавлением | Изображение 1
    Источник фото: скриншот сайта 9to5Mac

    По словам Рамбо, он нашел и другие разделы в системе, которые предполагают, что новые AirPods будут иметь разные режимы работы. В частности, наушники можно будет использовать как с функцией шумоподавления, так и без него. В iOS девайс называется модель B298.

    Новые наушники могут представить уже в конце октября 2019 года. В прошлом году Apple тоже устроила осенью презентацию, где организаторы показали новый iPad Pro и MacBook Pro.