Пользователь нашел в iОS изображение AirPods с шумоподавлением

Apple выпустила отдельную операционку для iPad. В ней даже слишком много нового Подробнее

Свое «открытие» Рамбо нашел в бета-версии iOS 13.2. Значок был в разделе, связанном с настройками специальных возможностей.

«Это позволяет предположить, что они будут работать в качестве слуховых аппаратов, подобно тому, как это можно сделать с имеющимися AirPods», — написал журналист.

Он отметил, что изображение напоминает старые наушники-вкладыши Apple, но с тем отличием, что они беспроводные. Устройство внешне очень похоже на возможные AirPods с шумоподавлением.

Источник фото: скриншот сайта 9to5Mac

По словам Рамбо, он нашел и другие разделы в системе, которые предполагают, что новые AirPods будут иметь разные режимы работы. В частности, наушники можно будет использовать как с функцией шумоподавления, так и без него. В iOS девайс называется модель B298.

Новые наушники могут представить уже в конце октября 2019 года. В прошлом году Apple тоже устроила осенью презентацию, где организаторы показали новый iPad Pro и MacBook Pro.