СМИ: предприятия в России получат робототехнику

На российских предприятиях в скором времени появятся роботы. Ими оборудуют компании, которые участвуют в национальном проекте по повышению производительности труда.

Соответствующее поручение ведомства получили от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева после заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям. Об этом рассказала газета «Известия» со ссылкой на аппарат правительства.

Дополнительно кабмин ожидает от министерств предложений, касающихся продления льготных ставок по налогу на прибыль. Они должны разработать и оптимизацию систем прослеживаемости продуктов.

На заседании КСИИ, состоявшемся еще 21 октября, присутствовали иностранные компании. Они оставили некоторые замечания, на основе которых и были составлены предложения главы правительства.

Результаты исследования, проведенного Ernst&Young совместно с Минэкономразвития, показали, что среди предпринимателей признают необходимость автоматизации и роботизации процессов. Это лишь улучшит работу компаний.

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Таким образом нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» может быть расширен — в него включат автоматизацию производства и робототехнику.

Пока оснащение предприятий оборудованием, в том числе и робототехническим, в нацпроект не входит. До 9 декабря вопрос должны рассмотреть в Минэкономразвития, Минфине, Минкомсвязи и Минпромторге. Им предстоит выяснить, насколько компании нуждаются в передовой инфраструктуре.

В Минпромторге заметили, что при реализации инициативы Дмитрия Медведева спрос на отечественную продукцию получит дополнительное стимулирование. Это же касается и привлечения инвестиций.