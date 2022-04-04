Половина россиян признались в использовании иностранных приложений

Использовать иностранные приложения, несмотря на предустановленные по закону отечественные, продолжают 53% россиян. О результатах опроса BCGroup и компании «Новые облачные технологии» (офисный пакет «МойОфис») сообщил «Коммерсант».

В исследовании участвовали около трех тысяч пользователей, которые приобрели устройство с 1 апреля 2021 года, когда вступил в силу закон о предустановке российского софта. Отечественные приложения с тех пор начали более активно использовать 35% опрошенных. Еще 12% признались, что всегда предпочитали именно российские приложения.

Закон подразумевает, что производители смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров Smart TV обязаны предустанавливать российское ПО 16 классов. В сентябре–октябре 2021 года исследование показало, что инициативу одобряют 44% россиян. В феврале–марте 2022 года лояльность выросла до 57%.

По мнению экспертов, дальнейшее исполнение закона может оказаться под вопросом из-за санкций и прекращения зарубежных поставок в Россию. На смартфонах, ввезенных без разрешения владельца бренда, требования по предустановке производителем выполняться не будут. Продавцам за это грозят штрафы до 200 тысяч рублей.