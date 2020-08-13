Полная приватность режима «инкогнито» на компьютере оказалась мифом

По его словам, многие пользователи считают режим «инкогнито» гарантом безопасности при посещении подозрительных сайтов. Однако он только обеспечивает некоторую приватность на конкретном устройстве, отметил эксперт.

При использовании этого режима браузер не учитывает в истории посещаемые сайты, не сохраняет поисковые запросы, данные для автозаполнения, cookie-файлы и последние поисковые запросы. Поэтому он полезен, если человек работал за чужим компьютером.

Тем не менее это совсем не означает что режим «инкогнито» полностью стирает цифровой след. Действия пользователя все равно можно отследить в интернете.

«Режим не обеспечивает вашей анонимности в Сети, а скорее, обеспечивает вашу приватность на определенном устройстве», — пояснил Никитин.

Обеспечить относительную анонимность могут только proxy- или VPN-сервисы, а также onion- и i2p-сети, написал «Царьград».