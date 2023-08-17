Технологии 17 августа 2023, 15:27 Полковник в отставке Матвийчук рассказал, что ЗРПК «Панцирь-С» стали намного эффективнее после изменений

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Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с Lenta.ru рассказал об эффективности зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

По его словам, они стали намного эффективнее после изменений, внесенных для уничтожения ракет Storm Shadow.

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«Я полагаю, что в ЗРПК были изменены некоторые настройки радиолокации и получено могущество ракетной системы», — сообщил военный эксперт.

Матвийчук добавил, что «Панцирь-С» разрабатывался с целью уничтожения малозаметных и малоразмерных целей.