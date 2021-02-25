Полиция Нью-Йорка взяла на службу робота-пса. Он сможет переносить оружие или следить за врагами

Полицейские в Нью-Йорке начали применять робота-пса для отработки операций по освобождению заложников. Глава фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый рассказал «360», что такие роботы уже применяют во многих странах, в том числе в России.

«Этот робот — достаточно интересная модель, он создан для того, чтобы удаленно можно было заходить в комнаты к злоумышленникам, например, в помещения, просматривать, что там происходит. Он сделан для того, чтобы можно проводить наблюдения, исследования и следить за объектами. На нем много сенсоров различных, которые помогают ему в этом. <…> Это радиоуправляемый робот, то есть им управляют люди, которые дают определенную задачу, выполнять цель. Здесь (в Нью-Йорке — прим. ред.) он был обкатан для того, чтобы поймать преступников», — сообщил Белый.

Глава Alpha Robotics Venture рассказал, что сейчас в мире выпускают много подобных роботов. В том числе их уже применяют и в России.

«Биоморфные роботы такого типа начинают появляться на улицах, там, где необходимо следить за безопасностью. Уже во время пандемии во многих странах такое тестировали с этими роботами. „Сбербанк“ тоже купил такого робота для исследований и различных своих задач. Что касается компании Boston Dynamics, то ее приобрела компания Hyundai, и теперь они будут повсеместно их везде интегрировать на производствах, операциях для помощи полиции. Эти роботы создавались для военных изначально, для того, чтобы быть помощниками личному составу, чтобы переносить грузы, оружие и различные системы, которые необходимы для проведения операций», — сообщил он.

В России созданием таких роботов занимается компания «Андроидная техника», рассказал Белый.

«Они являются как автономными, так и радиоуправляемыми. Аналогов пока нет, потому что эти роботы близятся к тому, чтобы стать полностью автономными и могли без участия человека и контроля преодолеть расстояние, принести раненого, груз, или что необходимо для того, чтобы выполнить определенную задачу. В различных странах подобная робототехника достаточно быстрыми шагами развивается, очень много компаний выпускает, особенно в Китае. И в качестве развлечений, и в качестве объектов, которые могут исследовать те места, в которые человеку трудно добраться», — сказал он.

Компания Boston Dynamics в феврале показала видео с новым функционалом робота-собаки Spot, у которого появилась рука-манипулятор.