Полицейский рассказал о преимуществе пистолета Лебедева

Председатель профсоюза полиции по СВАО Москвы, полицейский в отставке Игорь Суслов отметил достоинства пистолета Лебедева. По его словам, он имеет все шансы заменить пистолет Макарова в органах внутренних дел, однако с условием, что его массово начнут изготавливать на заводах. Об этом написала «Общественная служба новостей».

Как заметил Суслов, пистолет Макарова действительно является устаревшим. Новый вид оружия, созданный группой компаний «Калашников», превосходит его сразу по нескольким параметрам. Сейчас судьба пистолета Лебедева зависит только от того, насколько массово его будут производить.

Бывший полицейский добавил, что ПМ можно отнести скорее к карманным пистолетам, то есть к пистолетам самообороны. Он оснащен недостаточно мощным патроном и небольшим магазином. ПЛ, напротив, изготавливали под патрон 9×19: начальная скорость пули у него более высокая.

В МВД РФ и российской армии существуют еще два вида пистолетов, это — ГШ-18 и пистолет Ярыгина. По словам Суслова, свое предпочтение он отдал бы ГШ-18, поскольку он является более продвинутым, а его разработкой занимались «далеко не глупые люди».