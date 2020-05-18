Политолог пояснил, почему СМИ США боятся российского экраноплана А-050

По мнению Кошкина, опасения экспертов из Штатов имеют основание, потому что экраноплан А-050 — «это перспективная платформа, которая уже имеет традиции».

«Все начиналось с «Каспийского монстра», затем был создан экраноплан-ракетоносец «Лунь», и его характеристики удивляли западный мир. Это по характеристикам что-то между катером и самолетом на воздушной подушке. Весьма уверенно защищает границы как в акватории Черного, Каспийского морей, так и Северного морского пути. «Лунь» имел противокорабельную ракету. А вновь созданный проект по тактико-техническим характеристикам — на порядок выше», — пояснил военный политолог.

Эксперт добавил, что вес платформы составляет порядка 50 тонн, однако она «может нести полезную нагрузку 9 тонн» и «иметь на вооружении ракеты».

«Создание новых экранопланов очень перспективно», — заключил Кошкин.