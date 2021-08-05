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    05 августа 2021, 16:39

    Политолог ответил, сможет ли искусственный интеллект заменить военных

    Полина Гребенщикова

    Над созданием систем, которые позволят автоматизировать управление войсками и оружием в боевых действиях, работают во многих странах мира. Однако машины и искусственный интеллект никогда не смогут полностью заменить живых солдат, считает политолог Александр Перенджиев. Об этом он рассказало РИА ФАН.

    Политолог ответил, сможет ли искусственный интеллект заменить военных

    Искусственный интеллект не сможет полностью заменит человека, а будет служить лишь вспомогательным инструментом, считает специалист. Это связано с тем, что машина неспособна принимать самостоятельные решения, особенно в экстремальных ситуациях. Невозможно и привить искусственному интеллекту такие понятия как боевое товарищество, любовь к родине, готовность к самопожертвованию, поэтому машины не заменят солдатов в армии.

    «Хочу сказать, что в фильме „Терминатор“ искусственный интеллект хотел захватить власть и установить в США диктатуру. Но, как мы уже знаем, эти чувства свойственны только человеку — не машине. Я сомневаюсь, что когда-то получится очеловечить искусственный интеллект. Хочу привести пример: многие пользуются навигатором. Да, он помогает в обычной, спокойной обстановке в большинстве случаев и показывает правильный маршрут. Но в более сложных ситуациях, когда необходимо принять правильное решение, он начинает тупить. Поэтому нельзя полностью полагаться на искусственный интеллект в бою», — заключил Перенджиев.