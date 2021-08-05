Политолог ответил, сможет ли искусственный интеллект заменить военных

Над созданием систем, которые позволят автоматизировать управление войсками и оружием в боевых действиях, работают во многих странах мира. Однако машины и искусственный интеллект никогда не смогут полностью заменить живых солдат, считает политолог Александр Перенджиев. Об этом он рассказало РИА ФАН.

Искусственный интеллект не сможет полностью заменит человека, а будет служить лишь вспомогательным инструментом, считает специалист. Это связано с тем, что машина неспособна принимать самостоятельные решения, особенно в экстремальных ситуациях. Невозможно и привить искусственному интеллекту такие понятия как боевое товарищество, любовь к родине, готовность к самопожертвованию, поэтому машины не заменят солдатов в армии.

«Хочу сказать, что в фильме „Терминатор“ искусственный интеллект хотел захватить власть и установить в США диктатуру. Но, как мы уже знаем, эти чувства свойственны только человеку — не машине. Я сомневаюсь, что когда-то получится очеловечить искусственный интеллект. Хочу привести пример: многие пользуются навигатором. Да, он помогает в обычной, спокойной обстановке в большинстве случаев и показывает правильный маршрут. Но в более сложных ситуациях, когда необходимо принять правильное решение, он начинает тупить. Поэтому нельзя полностью полагаться на искусственный интеллект в бою», — заключил Перенджиев.