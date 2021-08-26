Политолог отметил стремительную цифровизацию Петербурга

Политолог Алексей Ломов заявил, что Санкт-Петербург стал лидером России по цифровизации. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

По данным ИА Nation News, он отметил, что петербуржцы используют 300 различных услуг и электронных сервисов. Также Ломов добавил, что вклад в развитие внес губернатор города Александр Беглов.

«Это шаг в будущее. Уменьшение количества времени для получения услуги, а также отсутствие контакта с другими лицами — очень важно для получения тех или иных документов», — подчеркнул эксперт.