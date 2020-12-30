Политолог объяснил уникальность лазерного оружия России

Накануне замминистра обороны Алексей Криворучко напомнил, что с конца прошлого года на боевое дежурство заступили все лазерные комплексы «Пересвет». По его словам, в РФ создаются и другие лазерные комплексы. Кошкин заметил, что наши установки произвели впечатление на мировую общественность.

«Следует отметить, что в области вооружений на новых физических принципах, таких как лазерная установка „Пересвет“, Россия является авангардом. Подобного рода средств вооружения нет в других армиях мира. Но мы на этом не останавливаемся. Сегодня лазерные установки будут бороться с дронами», — подчеркнул эксперт.

Он заключил, что разработка лазерного вооружения является успехом военно-научного общества и оборонно-промышленного комплекса нашего государства.