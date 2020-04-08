08 апреля 2020, 12:04
Полимерный гель станет инструментом для добычи нефти
Профессор Миссурийского университета науки и технологий Баоджан Бай, а также специалисты предприятия «НефтеПром Сервис» и Пермского Политехнического университета разработали новый способ для добычи нефти. Об этом сообщил сайт Naked science.
По информации «Русской планеты», эксперты синтезировали полимерный гель, который увеличит полноту выработки запасов нефти.
Новый состав впитывает воду при температуре ниже 30 градусов Цельсия и заполняет каналы без нефти.
Ранее аналитики определили наиболее выгодный для России путь в нефтяной промышленности.