Полимерный гель станет инструментом для добычи нефти

По информации «Русской планеты», эксперты синтезировали полимерный гель, который увеличит полноту выработки запасов нефти.

Новый состав впитывает воду при температуре ниже 30 градусов Цельсия и заполняет каналы без нефти.

Ранее аналитики определили наиболее выгодный для России путь в нефтяной промышленности.