«Полигон мотивации». Российские киборги готовятся к чемпионату мира

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Кибатлетика официально появилась в 2016 году. В отличие от паралимпийского спорта, тут помимо человека роль играет еще и наука.

Дисциплин в кибатлетике шесть, помимо экзоскелетов, есть протезы рук, ног, коляски и другие. И задача спортсменов — пройти трассу, решая бытовые и не только задачи. Порезать хлеб, разложить яблоки по коробкам, взять ложку, пройти через препятствия. Только делать это нужно на скорость и на качество, без ошибок.

Еще одно условие в этом международном соревновании — пользоваться спортсмены могут только отечественными образцами. Компании, занимающиеся разработкой такой оснастки, активно включаются — ведь они получают для себя независимый полигон.

«Вживую можно видеть, на живых задачах, как твое изделие себя ведет. Очень много команд сейчас с инженерами, потому что они готовили изделие, но когда ты вышел на трассу и это начинает работать, то тут же дорабатывают, допрограммируют, дописывают софт, так что это действительно полигон отработки, полигон состязания, полигон мотивации», — рассказывает председатель союза «Кибатлетика» Андрей Давидюк.

Самое нужное и важное сегодня направление в работе — нейроинтерфейсы. По сути, управление техникой с помощью мысли. Чип или шлем снимает показания с мозга и если вы хотите повернуть машиной — она поворачивает, а если двинуть рукой робота, он это делает. И это уже реально, технолгогия есть, ее нужно просто улучшить. Ведь с помощью такой связи протез сможет передать сигнал о том, что вы взяли в руки мягкое, горячее или хрупкое — увы, пока синтетика на это не способна. Но программисты, биологи и механики активно работают. Разработчики в этом видят путь к бессмертию.

«Глобальная цель — взять мозг человека, посадить его в банку и чтобы мозг управлял каким-нибудь аватаром. Но это пока невозможно в обозримом, да и необозримом будущем. Еще 100-200 лет это будет невозможно», — рассказал представитель компании-разработчика нейроинтерфейса Александр Зонов.

Кстати, два года назад Россия и США подписали неофициальный билль о правах киборгов. Пока трудно сказать, когда по улицам будут гулять полноценные киборги, чьи конечности не будут отличаться от наших ни внешне, ни тактильно, инженеры на тренировке предполагают, что лет через 40.