Пол, вырабатывающий электричество, разработали в Швейцарии

Швейцарские ученые придумали пол из дерева, который способен производить электричество. Когда человек ступает на поверхность, оно вырабатывается. Об этом рассказал Piter.TV со ссылкой на статью в журнале Matter.

Этого электричества, по словам специалистов, хватит для того, что питать лампочку или калькулятор. При чем делать это может фрагмент пола размером с лист бумаги. Ученые пропитали дерево полидиметилсилоксаном, а также нанокристаллами ZIF-8.

Принцип системы заключается в том, что электричество будет вырабатываться благодаря трению синтетической одежды о поверхность деревянного пола. Возможно, что в будущем, такой пол появится в каждом умном доме.