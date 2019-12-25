25 декабря 2019, 10:14
Покупателям будет доступна копия AirPods
Китайская компания электроники Oppo выпустит собственные беспроводные наушники. Технический мастер Мукул Шарма на личной странице в Тwittеr поделился изображением девайса. Об этом сообщило ИА Nation News.
Модель новых наушников получила название Oppo Enco Free. Ее презентацию планируют провести 26 декабря. Дизайн будущего продукта копании практически совпадает с AirPods от американской корпорации Apple. Единственное заметное отличие — наличие варианта в черном цвете.