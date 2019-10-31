Покрытие 4G в Москве и области составит 100% до конца года

Оператор мобильной связи Tele2 продолжает расширять зону покрытия и емкость сети LTE в Москве и области. Число базовых станций LTE увеличилось в регионе почти вдвое (+94%) по итогам III квартала 2019 года. До конца года покрытие 4G в Москве и Подмосковье составит 100%.

По данным последнего отчета Роскомнадзора, в развитии технической инфраструктуры операторов произошел переломный момент: Tele2 вышла на второе место по числу базовых станций 4G. При этом с начала года компания нарастила число базовых станций LTE на 40%.

С момента запуска в Москве Tele2 строит сеть на новейшем оборудовании с поддержкой технологии 5G. Компания устанавливает около 350 базовых станций в неделю — это означает, что новая РЭС запускается каждые полчаса. До конца года оператор планирует обеспечить интернетом 4G 100% жителей столицы и области. Как объяснили представители компании, благодаря точечным инвестициям в строительство инфраструктуры у абонента не возникает проблем со связью даже в самых отдаленных точках.

Сегодня мы предоставляем услуги 4G практически 100% жителей Москвы и области. При этом мы не стоим на месте, активно развиваем нашу инфраструктуру и увеличиваем емкость. Это позволяет нам с уверенностью говорить о том, что даже взрывной рост трафика не приведет к перегрузкам в сетях и падению скорости передачи данных Игорь Жижикин директор макрорегиона «Москва» Tele2

Также в компании отметили, что благодаря высоким темпам технологического развития повысился индекс NPS (готовность клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким). По итогам III квартала 2019 года NPS в московском регионе достиг 55%.