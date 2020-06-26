Роботы для эвакуации раненых с поля боя появятся в России

В России разработают многофункциональных медицинских роботов. Они будут эвакуировать раненых и пораженных бойцов с поля боя.

Заявка на проведение соответствующей опытно-конструкторской работы была опубликована на сайте госзакупок.

Из документа следует, что стоимость контракта составляет 249 982 141,5 рублей. Закончить работы планируется до 10 ноября 2022 года, уточняет «Газета.ru».

Заявке Министерства обороны России присвоено название «Разработка многофункциональных роботизированных медицинских систем для эвакуации раненых и пораженных на перспективных наземных носителях» (шифр «Эвакуация-Р»).

Конкурс на проведение работ будет закрытым. Итоги будут подведены уже 5 августа текущего года.

Роботов сейчас используют не только в военной отрасли. Они заменят людей и в некоторых сферах, которые требуют активных социальных контактов. Например, в Сингапуре робот заменил полицейского. Во время распространения коронавируса он перемещается по парку и напоминает о правилах безопасности. А японский человекоподобный робот Pepper общался с пациентами в отеле, который был переоборудован для размещения больных. Кроме того, он убирал и дезинфицировал помещения.