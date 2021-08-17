Крупная IT-компания появится у «Почты России»

Инжиниринговую компанию «Почта сервис» создали в «Почте России». До конца 2021 года в нее переведут часть IT-специалистов и займутся дополнительным набором персонала.

В штате новой структуры, рассказала газета «Ведомости» со ссылкой на представителя «Почты России», будет 3,6 тысячи человек.

В обязанности «Почта сервис» войдет обслуживание компьютерного оборудования и IT-инфраструктуры почты. Работы будет немало: у «Почты России» 42 тысячи отделений, и в каждом из них подключена корпоративная сеть. Установленные там устройства связаны с почтовыми IT-системами.

«В отделениях установлена различная техника — весоизмерительное оборудование, камеры видеонаблюдения, системы доступа, банковские терминалы для оплаты товаров и услуг, контрольно-кассовая техника», — отметил собеседник газеты, добавив, что все перечисленное нуждается в качественном и быстром обслуживании.

Обслуживание 900 тысяч единиц этой техники сейчас лежит на региональных подрядчиках и сотрудниках подразделений «Почты России». После запуска «Почты сервис» компания заберет работу на себя.

Благодаря ее деятельности должны сократиться расходы на поддержку IT-инфраструктуры: платежей сторонним организациям станет меньше.