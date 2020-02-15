Появился список обязательных для предустановки приложений

В списке нет приложений конкретных производителей, перечислены лишь категории программ. Ранее в ФАС говорили, что они должны быть популярными в российском сегменте интернета.

Устанавливать программы нужно будет в два этапа. С июля 2020 года на гаджетах, ввезенных в Россию, должны будут ставить отечественные браузеры, карты и навигаторы.

С июля 2021 года к ним добавятся приложения для онлайн-оплаты, мессенджеры, социальные сети, почта, «Госуслуги», антивирусы.

В 2021 году предустанавливать российские программы потребуется на компьютеры и ноутбуки. Помимо карт, почты, браузера и антивируса ФАС хочет там видеть отечественные аудио- и видеоплееры, а также программы с функцией просмотра общедоступного ТВ.