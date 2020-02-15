15 февраля 2020, 01:27
Появился список обязательных для предустановки приложений
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась с приложениями, обязательными для установки на смартфоны, планшеты и умные телевизоры, которые продаются в России. Перечень опубликован на портале проектов нормативных актов.
В списке нет приложений конкретных производителей, перечислены лишь категории программ. Ранее в ФАС говорили, что они должны быть популярными в российском сегменте интернета.
Устанавливать программы нужно будет в два этапа. С июля 2020 года на гаджетах, ввезенных в Россию, должны будут ставить отечественные браузеры, карты и навигаторы.
С июля 2021 года к ним добавятся приложения для онлайн-оплаты, мессенджеры, социальные сети, почта, «Госуслуги», антивирусы.
В 2021 году предустанавливать российские программы потребуется на компьютеры и ноутбуки. Помимо карт, почты, браузера и антивируса ФАС хочет там видеть отечественные аудио- и видеоплееры, а также программы с функцией просмотра общедоступного ТВ.