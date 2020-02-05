Появился сайт, посвященный выходу Sony PlayStation 5

По данным информагентства, ресурс доступен в разных странах, в том числе в США, Канаде, Германии и России. На странице сайта можно увидеть логотип РS5 и сообщение «PlayStation 5 — скоро в продаже».

По предварительной информации, презентация консоли нового поколения должна состояться на специальном мероприятии, которое состоится либо в середине февраля, либо в начале марта.