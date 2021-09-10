Появился первый трейлер игры God of War: Ragnarok

В Сети появился полноценный трейлер продолжения игры God of War. Она получила подзаголовок Ragnarok, передает РИА ФАН.

Разработчики предпочли оставить в секрете многие детали своего проекта. По данным информагентства, в игре появится бог Один, антагонисты Тор и Фрея. Игровое действо будет разворачиваться в таких локациях из скандинавской мифологии, как Асгард, Свартальфахейм и Ванахейм. Дата выхода God of War: Ragnarok пока неизвестна.