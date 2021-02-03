Появился новый лидер в рейтинге самых мощных смартфонов

На первом месте оказался iQOO 7. Лидер декабря Xiaomi Mi 11 сдвинулся на второе место. Уточняется, что оба устройства работают на основе процессора Qualcomm Snapdragon 888. Тройку лидеров замкнул Huawei Mate 40 Pro+. Четвертое место занял Huawei Mate 40 Pro. В оба смартфона встроен чип Kirin 9000. На пятом месте оказался новый Oppo Reno5 Pro+ на основе процессора Snapdragon 865.

В списке смартфонов средней цены лидером стал Xiaomi Redmi 10X 5G с чипсетом MTK Dimensity 820.

Ранее сотрудник компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов объяснил, по какой причине в магазинах делают большие скидки на смартфоны и другие гаджеты.

Специалист объяснил, что на стоимость любого телефона влияет большое количество нюансов. Один из них — себестоимость комплектующих. По словам Сизова, именно цена «железа» определяет нижнюю границу цены устройства.

Если продавец сильно сбрасывает цену просто так, причиной может быть попытка мошенничества, а также намерение продать контрафактную продукцию. Также это характерно для тех, кто перепродает отремонтированные б/у смартфоны.