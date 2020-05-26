Появились роботы, которые заменят людей в некоторых сферах после пандемии

Например, в Южной Корее появился робот-бариста. Он умеет варить разные виды кофе и способен обслуживать посетителей в зале.

В Сингапуре робот от компании Boston Dynamics заменил полицейского. Он перемещается по парку и напоминает о правилах безопасности во время распространения коронавируса.

Японский человекоподобный робот Pepper общается с пациентами в отеле, переоборудованном для размещения больных, а также убирает и дезинфицирует помещения.