26 мая 2020, 17:51
Появились роботы, которые заменят людей в некоторых сферах после пандемии
Роботы заменят людей в некоторых сферах, требующих активных социальных контактов. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на Reuters.
Например, в Южной Корее появился робот-бариста. Он умеет варить разные виды кофе и способен обслуживать посетителей в зале.
В Сингапуре робот от компании Boston Dynamics заменил полицейского. Он перемещается по парку и напоминает о правилах безопасности во время распространения коронавируса.
Японский человекоподобный робот Pepper общается с пациентами в отеле, переоборудованном для размещения больных, а также убирает и дезинфицирует помещения.