Технологии 17 августа 2023, 14:22 Появились первые кадры российского смартфона «Р-Фон» Эксперт по соцсетям и мессенджерам Зыков показал российский смартфон «Р-Фон» Зыков - АППСИМ / Telegram

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Разработанный Научно-техническим центром информационных технологий (НТЦ ИЦ) «РОСА» российский смартфон «Р-Фон» впервые показали на фото и видео. Кадры опубликовал в своем Telegram-канале директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Он подчеркнул, что журналисты уже выяснили, что российский центр готовит свой смартфон с собственной операционной системой, но впервые новый гаджет можно увидеть своими глазами.

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В комментарии РИА «Новости» Зыков заявил, что операционная система создана на базе Linux и совместима с приложениями для Android. Этот фактор станет решающим для распространения смартфона.

«Если он будет плохо с ними коммуницировать, то тогда будет сложно закрепиться на российском рынке. Однако на сегодняшний день он довольно быстротечный, то есть у него мощный процессор, большая „оперативка“, довольно большая внутренняя встроенная память, которая еще будет расширяться», — заявил Зыков, уточнив, что процессором в аппарате стал MediaTek Helio G99.

Эксперт подчеркнул, что часть деталей в гаджете импортная, но впервые в России выпустили телефон с такой локализацией.

Он добавил, что предварительно заявленная цена аппарата составляет 40 тысяч рублей. Но она не окончательная, и эксперт ждет удешевления стоимости аппарата при повышении его качества.

«Посмотрим, какая будет цена для обычного рынка и смогут ли они ее уменьшить, сделав аппарат более качественным», — добавил он.