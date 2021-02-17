Появились первые изображения самого бюджетного электромобиля Tesla

Возможный дизайн самого доступного электрокара от компании Tesla попал в интернет. Авто будет стоить 1,8 миллиона рублей, его планируют продавать по всему миру.

Дизайнер показал возможный дизайн электромобиля, созданный на основе опубликованного наброска внешности Tesla Model 2. Это компактный кузов, передняя часть которого напоминает прежние модели, в том числе и Tesla Model 3, об этом рассказал Electrek со ссылкой на бразильского дизайнера Клебера Сильва.

Предполагается, что новый электромобиль компании Илона Маска будет продаваться за 25 000 долларов, что составляет 1,8 миллиона рублей по текущему курсу. Это сделает Model 2 самой доступной из линейки Tesla. Разработку ведет китайское подразделение компании, но продавать электрический хетчбэк планируют по всему миру.

По итогам 2020 года в России продали 608 подержанных электрокаров. Это на 75% выше, чем в прошлом году. Отмечается, что хетчбэк Nissan Leaf стал самым популярным электромобилем у отечественных водителей. Среди других самых продаваемых моделей в стране Mitsubishi i-MiEV, Tesla Model S, Jaguar I-Pace, BMW i3, а также Tesla Model X, Tesla Model 3, Renault Twizy и Hyundai Ioniq.