Появились первые фото Земли из российского модуля «Наука» МКС

Первые фотографии, сделанные в иллюминатор нового российского модуля «Наука», опубликовал на своей странице в Twitter космонавт Олег Новицкий. Снимки он сопроводил подписью «Красота неописуемая!».

«Первые фотографии нашей прекрасной планеты из нового иллюминатора нового российского модуля», — написал космонавт.

Как рассказал еще один член российского экипажа Международной космической станции, Олег Артемьев, иллюминатор «Науки» направлен по маршруту полета станции, откуда открывается очень красивый вид на нашу планету.

«Должны получиться шикарные фотографии, которые пополнят архив наблюдения за Землей, а также будут использованы в социальных сетях космонавтов», — отметил он.

Модуль «Наука» запустили с Байконура 21 июля ракетой-носителем «Протон-М». Через восемь дней он подлетел к модулю «Звезда» российского сегмента МКС.

После стыковки на «Науке» внезапно включились двигатели, которые развернули станцию на 540 градусов. Для возвращения космической станции в нужное положение экипаж включил двигатели «Звезды» и грузового корабля «Прогресс МС-17».