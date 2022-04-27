Настройка для скрытия потенциально неприемлемых комментариев появилась в «Одноклассниках»

Социальная сеть «Одноклассники» предложила своим пользователям скрывать потенциально неприемлемые комментарии в обсуждениях под постами, фото и видео. Об этом сообщили в пресс-службе ОК.

ОК уделяют особое внимание безопасному общению и постоянно улучшают алгоритмы обнаружения нежелательного контента. Собственная технология соцсети автоматически определяет на базе нейросетей потенциально неприемлемые и оскорбительные комментарии, которые могут не понравится пользователям.

Теперь, если человек увидел неприятный для него комментарий, он получит от сервисного бота сообщение с предложением настроить отображение потенциально неприятных комментариев.

Отдельная отметка появится у всех комментариев, которые могут оказаться оскорбительными и неприятными для разных групп людей вне независимости от пола, возраста, национальности, социального статуса.

Пользователи будут сами решать, хотят ли они скрывать подобные комментарии в настройках приватности в разделе «Настройки публичности». Данная функция уже работает в приложении ОК на Android и iOS, а также в десктопной и мобильных версиях социальной сети. Это нововведение стало еще одним шагом в создании комфортной и безопасной среды для общения в «Одноклассниках».

Источник фото: пресс-служба соцсети «Одноклассники»

Ранее ОК запустили технологию на базе нейросетей для борьбы с агрессивными высказываниями и разжиганием розни в публичных комментариях. С тех пор юзерам, нарушающим правила соцсети и выражают свое мнение враждебно по отношению к другим, временно запрещают комментирование любого контента в соцсети. При попытке оставить комментарий ОК присылает человеку уведомление и ссылку на правила поведения. Также авторы комментариев могут получить временный «отдых» от дискуссий, если на их высказывания жалуются.

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