Появилась компьютерная игра от NASA. Она симулирует полет на МКС

NASA презентовало первый электросамолет Подробнее

По данным издания, по ходу игры пользователи отправляются с исследовательской миссией на орбиту. Перед полетом им предлагается выбрать корабль — либо Starliner от Boeing, либо Crew Dragon от SpaceX. Также игрокам нужно определить состав экипажа и собрать ракету из составных компонентов.

Как только корабль стартует, пользователи должны дать команду на отделение обоих ступеней, а потом состыковаться с МКС. Разработчики признались, что при создании игры упор делался на образовательный фактор, дабы наглядно продемонстрировать, как проходят полеты в межзвездное пространство.

Уточняется, что компания SpaceX создала пилотируемый многоразовый корабль Crew Dragon по заказу NASA. В июле этого года он пристыковался к МКС, доставив на станцию две с половиной тонны груза.

В свою очередь Boeing построил корабль CST-100 Starliner, старт которого намечен на середину декабря 2019 года. В ноябре компания испытала его системы аварийного спасения. Они прошли успешно.