  • Появилась компьютерная игра от NASA. Она симулирует полет на МКС

    19 ноября 2019, 18:40

    Артур Блянихов

    Космическое агентство NASA выпустило компьютерную игру Rocket Science Ride 2 Station, которая доступна как в веб-версии, так и в формате мобильного приложения. Об этом сообщил Life.
    Появилась компьютерная игра от NASA. Она симулирует полет на МКС

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    По данным издания, по ходу игры пользователи отправляются с исследовательской миссией на орбиту. Перед полетом им предлагается выбрать корабль — либо Starliner от Boeing, либо Crew Dragon от SpaceX. Также игрокам нужно определить состав экипажа и собрать ракету из составных компонентов.

    Как только корабль стартует, пользователи должны дать команду на отделение обоих ступеней, а потом состыковаться с МКС. Разработчики признались, что при создании игры упор делался на образовательный фактор, дабы наглядно продемонстрировать, как проходят полеты в межзвездное пространство.

    Уточняется, что компания SpaceX создала пилотируемый многоразовый корабль Crew Dragon по заказу NASA. В июле этого года он пристыковался к МКС, доставив на станцию две с половиной тонны груза.

    В свою очередь Boeing построил корабль CST-100 Starliner, старт которого намечен на середину декабря 2019 года. В ноябре компания испытала его системы аварийного спасения. Они прошли успешно.