Запущенный в мае 2014 года национальный российский поисковик «Спутник» прекратил работу. С сайта Sputnik.ru исчезла строка для ввода поисковых запросов.

Помимо поисковой машины на сайте «Спутника» были представлены карты, новости, погода и другие сервисы. Также он предлагал поиск лекарств в аптеках, рекомендации по госуслугам и списки организаций поблизости.

На главной странице проекта теперь говорится об одноименном корпоративном браузере, лаборатории интеллектуального анализа данных и системе, анализирующей посещаемость сайтов. Все эти продукты предлагает компания «Поисковый портал „Спутник“» — дочерняя структура «Ростелекома».

Поисковая строка осталась во вкладке «Новости». Для поиска там работают рубрики «Новости» и «Карты». При нажатии на вкладку «Все» пользователя перенаправляют на поиск от Mail.ru.

Источник фото: телеканал «360»

«Спутник» был запущен «Ростелекомом» как государственная альтернатива Google и «Яндексу». Первоначальные инвестиции в проект составили 20 миллионов долларов. Всего, по данным CNews, в поисковик вложили свыше двух миллиардов рублей. О закрытии «Спутника» из-за его непопулярности говорили еще в 2017 году.