Поиск в Google станет комбинированным

В Google появятся новые поисковые функции — комбинированный поиск по изображениям и текстовым запросам. В их основу заложили искусственный интеллект.

Компания намерена представить новый способ визуального поиска в ближайшие месяцы. У пользователей будет возможность задавать вопросы о том, что они видят, уточнили в пресс-службе Google.

«С новой технологией, увидев интересный узор на футболке, вы можете открыть Google Объектив и найти похожий узор, но на другом предмете одежды — например, на носках», — отмечено в документе.

Новшество, считают в Google, окажется удобным для тех, кому сложно описать свой запрос словами.

Поисковик также введет систему, способную распределять информацию по степени достоверности и надежности. Пользователям представят дополнительные сведения об источниках, теме и покажут отзывы о ресурсе с других страниц.

С помощью карт ИИ даст возможность получить данные об экологической обстановке на той или иной территории. В том числе с октября заработает функция, показывающая большую часть крупных пожаров.