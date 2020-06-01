01 июня 2020, 14:28
Поезда «Иволга» стали более безопасными во время пандемии
В российских пассажирских вагонах и электропоездах «Иволга» установили Уф-лампы и системы для сдерживания распространения инфекции. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на начальника управления по внешним связям и корпоративным коммуникациям Тверского вагоностроительного завода Наталию Магеря.
Она рассказала, что вагоны оснащены системами микроклимата и обеззараживания воздуха. Помимо этого, установки имеют УФ-лампы, проходя через которые атмосферный воздух очищается от вирусов и бактерий, и затем поступает в пассажирские салоны.