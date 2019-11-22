Подводный планетоход NASA протестировали в Антарктиде
Ровер хотят отправить на покрытый льдом спутник Юпитера. Там под вечной мерзлотой скрывается океан.
Аббревиатура Bruie в переводе с английского расшифровывается как «Плавучий вездеход для исследований подо льдом». Планетоход погрузили под воду на исследовательской станции Кейси на востоке континента. До этого он уходил под воду в Арктике и на Аляске.
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Космический аппарат нужен для изучения внутренней поверхности льда. Его конструкция включает два колеса, которые прикрепляются ко льду под водой, благодаря им Bruie перемещается. Ровер также оснащен двумя камерами и датчиками для измерения температуры, солености и уровня кислорода.
После остановки планетоход отключается для экономии энергии. Инженеры намерены сделать робот трудоспособным в течение нескольких месяцев подряд.
Планетоход должен будет изучать подледный океан одного из крупнейших спутников Юпитера — Европы. Температура на поверхности Европы достигает -50…-190 градусов. Однако в ХХ веке ученые выяснили, что гравитация планеты разогревает спутник изнутри. А значит, под вечной мерзлотой может скрываться теплый океан, в котором развиваются различные формы жизни.