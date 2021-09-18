Подводный беспилотник разработали в России. Он может работать подо льдами до 3 месяцев

Российские специалисты создали подводный беспилотник «Сарма». Дрон может находиться подо льдами до тех месяцев. Об этом сообщил замруководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виктор Литвиненко.

«Беспилотник „Сарма“ создается для длительной работы подо льдами. На сегодня аналогов с возможностью работы около трех месяцев без всплытия мы не знаем», — привел слова Литвиненко ТАСС.

Представитель ФПИ добавил, что даже подо льдом беспилотником можно будет управлять. Аппарат сможет дистанционно передавать информацию и принимать новые задания.

Автономный необитаемый подводный аппарат «Сарма» разработали сотрудники ЦКБ «Лазурит» по заказу ФПИ. Беспилотник сможет погружаться на глубину около одного километра. Также аппарат сможет преодолевать расстояния более восьми тысяч километров. Находиться под водой «Сарма» сможет до трех месяцев.

Подводный беспилотник является техникой модульного типа. Это значит, что его первоначальные задачи могут в процессе расширить. Дрон могут использовать для изучения рельефа дна, мониторинга газопроводов, геологической разведки и так далее.