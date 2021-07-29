Подводную модификацию российско-индийской ракеты «БраМос» начнут поставлять за границу

Российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace готовится начать поставки подводной модификации новой ракеты «БраМос» за границу. Об этом RT рассказал маркетолог BrahMos Aerospace Правин Патхак.

Ракета «БраМос» — универсальна, и теперь сможет использоваться и на подводных лодках. Ракету можно применять на подлодках разных типов, но лучше всего она подходит для оснащения неатомных субмарин «Амур-1650», которые также экспортирует Россия.

По мнению экспертов, «БраМос» — принципиально новая ракета, которая может стать самой эффективной противокорабельной ракетой в мире.

«Это очень перспективная работа, которая, как мы рассчитываем, откроет для нас широкий рынок», — рассказал Патхак.