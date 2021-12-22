Подтверждение входа на «Госуслуги» по СМС захотели сделать обязательным в 2022 году

Минцифры планирует в 2022 году ввести обязательную двухфакторную идентификацию пользователей «Госуслуг». Это значит, что для входа в свой профиль им нужно будет ввести код из СМС. Такое правило планируют ввести для дополнительной защиты персональных данных граждан.

Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерство планирует добавить обязательный код из СМС для входа на портал — сейчас для этого нужны только логин и пароль. По данным издания, у некоторых пользователей уже включена двухфакторная идентификация, однако порядка 90% не пользуются этой функцией. При этом активировать ее можно самостоятельно — в личном кабинете.

Близкие к Минцифры источники уточнили, что функционал портала и количество его посетителей выросли в разы во время пандемии. Это сделало ресурс социально значимым, им стали часто пользоваться в том числе для оформления дистанционных услуг. Однако вместе с интересом пользователей, вырос интерес мошенников. Они могут принести пользователям большое количество проблем — от продажи персональных данных до получения кредита.

В Госдуме инициативу поддержали. Эксперты отметили, что обязательная двухфакторная идентификация — это своевременная мера, которая вписывается в общемировые тенденции.