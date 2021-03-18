Подсчитана стоимость месяца жизни на Луне

Британские эксперты подсчитали, сколько будет стоить жить на Луне в течение месяца. Об этом сообщил сайт телеканал «Звезда».

По данным портала «Свободная пресса», на это уйдет 325 тысяч долларов. Для комфортной жизни нужно будет построить дом с воздушными шлюзами, мощной системой обогрева, защищенными от метеоритов окнами, изоляцией и солнечными батареями для обеспечения электроэнергии.

Такой дом будет стоить около 40 миллионов долларов. Строительство обойдется еще в 48 миллионов. Также значительные ресурсы понадобятся для получения электроэнергии, воды и пищи.