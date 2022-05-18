Подразделение Google в России станет банкротом

Дочерняя компания Google в России может стать банкротом. Соответствующее заявление разместили на сайте Федресурса.

Компания задумалась о банкротстве еще в марте. Причиной послужили требования о выплате выходных пособий, оплате труда работников и уплате обязательных платежей. Компания боится не выплатить их в установленный срок.

«Настоящим ООО „Гугл“ <…> обращается с уведомлением о намерении обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом) путем включения уведомления в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц», — написали на сайте Федресурса.

Заявление компании подадут в арбитражный суд. Сроки рассмотрения пока неизвестны.

Ранее Google обязали выплатить крупные штрафы. Компанию 17 января осудили за несоблюдение статьи 13.40 российского Кодекса об административных правонарушениях. В качестве меры пресечения выбрали выплату денежной компенсации в размере четырех миллионов рублей.