Новая подписка «МегаФон Плюс» открыла доступ к ведущим цифровым сервисам с выгодой более 60%

Новая мультиподписка «МегаФон Плюс» открыла доступ сразу к четырем ведущим цифровым сервисам с выгодой более 60%. Впервые в одном предложении объединили онлайн-кинотеатры Ivi и Start, а также крупнейший книжный сервис MyBook и музыкальное приложение «СберЗвук».

На основе анализа больших данных компания «МегаФон» изучила предпочтения абонентов в трех онлайн-сегментах: видео, музыка и книги.

Партнерами новой мультиподписки «МегаФон Плюс» стали сервисы, занимающие лидерские позиции по своим направлениям. Это отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Мы решили отойти от стандартной модели подписок, когда вокруг успешного продукта собираются менее популярные сервисы в расчете на привлечение аудитории за счет флагмана. Исходя из потребностей абонентов, чьи интересы нам известны досконально, мы собрали в единую подписку бестселлеры, занимающие лидирующие позиции в своих категориях Влад Вольфсон.

Таким образом, в одной подписке собрали сразу нескольких ведущих партнеров, востребованных у абонентов.

«Для наших партнеров „МегаФон Плюс“ — это эффективный канал дистрибуции и выхода на новую аудиторию, а для абонентов — возможность пользоваться любимыми сервисами с большим удобством и существенной скидкой», — подчеркнул Вольфсон.

«МегаФон Плюс» предлагает единую подписку на четыре сервиса за 399 рублей в месяц. Это позволит экономить более 60% от общей стоимости всех входящих продуктов.

За год экономия каждого пользователя составит более восьми тысяч рублей. Подписка «МегаФон Плюс» доступна абонентам всех операторов связи.