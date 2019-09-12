Подойдет грибникам, домохозяйкам и туристам. Инженер из Ногинска рассказал об уникальном изобретении

Иван Шмаликов из Ногинска собрал мобильную электростанцию своими руками. И утверждает: повторить это может каждый школьник. Устройство, когда его доработают, сможет обеспечить электричеством целую деревню.

«Маленькая, да удаленькая», — так про свое изобретение говорит житель Клюшникова Иван Шмаликов. По специальности — инженер контрольно-измерительных приборов и автоматики — электроникой он увлекается с детства. Иван с семьей каждое лето отправляется на этнофестиваль. Они несколько дней они живут в палатке вдали от цивилизации. Во время очередного похода пришла идея создать мобильную электростанцию.

Это самая универсальная облегченная версия формата «под рюкзак». Мобильная электростанция состоит из солнечной панели, литиевого аккумулятора и двойной быстрой зарядки. Напряжение зависит от количества кристаллов в сборке.

Источник фото: телеканал «360»

Изобретение протестировали ребята из Центра допризывной подготовки молодежи, которые отправились в поход для отработки навыков выживания в лесу.

«Три дня мы там прожили и три дня заряжали все, что можно», — рассказал представитель центра Сергей Пичугин.

Сейчас отрабатывается технология для серийного изготовления. Впоследствии такие комплекты предполагается поставлять в школы, а также в центры молодежного инновационного творчества, которых в Подмосковье становится все больше. Такой набор будет стоить порядка пяти тысяч рублей — это дороже, чем китайский аналог, однако «раскладушка» из Поднебесной смотрится хорошо исключительно на картинке. В поле она не работает, в отличие от нашего образца.

«Мы сейчас хотим адаптировать техпроцесс до состояния, при котором родители могут купить коробку размера коробки от пиццы, и на кухне за два часа ребенок сможет собрать солнечную панель», — отметил изобретатель Иван Шмаликов.

Сейчас Иван работает над батареей для питания аккумуляторов в 40 Вольт. Это — газонокосилки, пилы, триммеры. В перспективе подобной микростанцией можно будет нагревать даже воду в бассейне или использовать ее для капельного полива.

С помощью подобной мобильной электростанции можно обеспечить электричеством маленькую деревню. Такие устройства могут быть полезными для грибников, туристов, геологов, дачников, а также принести огромную пользу при чрезвычайных ситуациях.

Источник фото: телеканал «360»

Еще один лайфхак от Ивана — солнечная панель, вмонтированная в заднее стекло автомобиля. Она не занимает места, ее сложно сломать и невозможно украсть. Всегда в рабочем состоянии — питает стартерный аккумулятор круглый год.

Полевые испытания также показали интересный результат — даже в пасмурную погоду в Подмосковье солнечные батареи дают достаточно энергии.