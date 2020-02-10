Подмосковье вошло в число регионов с наименьшим числом IT-преступлений

Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером среди российских регионов по числу IT-преступлений. Технологии зачастую используют не во благо в Ханты-Мансийском автономном округе и Чувашии. В Московской области, наоборот, киберпреступники орудуют реже.

Процент преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в 2019 году подсчитали в МВД, уточнил сайт RT.

В ЯНАО таких правонарушений насчитали 28,6%, еще 27,2% IT-преступлений из числа всех совершенных зафиксировали в ХМАО, в Чувашии их было 26,8%.

Республика Коми и Пензенская область вошли в первую пятерку регионов по количеству киберпреступлений с результатами 23,9% и 23,1% соответственно.

Реже всего информационные технологии в преступных целях использовали в Чечне — 1,7% преступлений от общего количества правонарушений. В Дагестане в прошлом году их было всего 3,5%, а в Ингушетии — 4,4%. Невысока статистика и для Санкт-Петербурга (4,6%) и Московской области (5,3%).

В 2019 году правоохранители зарегистрировали 294 тысячи IT-преступлений. Показатель по сравнению с 2018-м вырос на 68,5%. Больше всего было случаев мошенничества — 119,9 тысячи, произошло 98,8 тысячи краж, еще 24,7 тысячи случаев связано с оборотом наркотиков.

Выросло и число мошеннических схем с использованием платежных карт — до 16,1 тысячи. С 2018 года их стало больше на 280%.

К IT-преступлениям в МВД относят правонарушения с использованием компьютеров, компьютерных программ, мобильных телефонов, пластиковых карт, электронных платежей и интернета.

В России намерены отказаться от иностранных IT-систем в банках, на предприятиях атомной, оборонной и топливной промышленности и других объектах критической инфраструктуры.