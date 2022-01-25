Инициатива Роскомнадзора ввести в работу технологию, которая сделает подмену номеров невозможной, хорошая. Однако надо помнить, что звонки с ненастоящих номеров не всегда являются преступлением. Такое мнение в разговоре с «360» высказал специалист по информационной безопасности Олег Седов.

Пока говорить о том, как может работать эта система, рано. Однако эксперт поддержал данную инициативу, ведь она привлекает внимание к проблеме подмены номеров мошенниками.

«Но даже эта технология не решит проблем со всеми всеми мошенническими схемами, которые существуют», — отметил он.

Однако подмена номеров не всегда является злом. К такому методу прибегают, например, сисадмины. Они могут работать удаленно на разные компании.

«С какого бы номера я ни звонил, вы будете видеть, что ваш сисадмин звонит. Здесь нет ничего преступного. Подмена номера — это не преступление», — добавил Седов.

По его словам, должен быть доказан злой умысел. Поэтому, если технология, которую предложил Роскомнадзор, начнет работать, также нужно задуматься о механизме оспаривания.

Ранее стало известно, что Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) Роскомнадзора разместил тендер на исследование технологии, которая может сделать подмену телефонных номеров невозможной.