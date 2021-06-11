Подлодку проекта «Борей» покажут на форуме «Армия-2021»

Атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей» впервые покажут на военно-техническом форуме «Армия-2021» на Дальнем Востоке, написало издание «ПолитРоссия». Форум пройдет с 22 по 28 августа.

Подлодку можно будет увидеть в акватории Авачинской бухты. Об этом рассказали в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Мероприятия форума пройдут в четырех городах. Всего будет девять выставочных площадок, на которых посетители смогут увидеть такие корабли Тихоокеанского флота как минный тральщик «Яков Баляев», противодиверсионный катер серии «Грачонок», катера для водолазов и гидрографии.