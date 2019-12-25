По его словам, проект «Варшавянка», по которому было изготовлено новое судно, очень известен. Подлодки этого типа имеют много отличительных особенностей, благодаря которым очень высоко ценятся.

«Основная характеристика таких подводных лодок — то, что они являются исключительно малошумными и предназначены для работы в ближней зоне для обеспечения безопасности своих ближайших территорий на театре военных действий. Особенно при противодействии крупным наводным объектам, но и подлодкам», — рассказал Хмыров.

Контр-адмирал рассказал, что субмарина универсальна. Подводная лодка может быть вооружена как торпедами, так и торпедами-ракетами, что делает «Волхов» грозной боевой машиной…

«С точки зрения опасности для противника — она весьма опасна. С точки зрения экономичности производства таких кораблей — очень экономична. С точки зрения эффективности на Балтике и северном театре военных действий — очень эффективна, и интересно будет наблюдать за ней на Тихоокеанском флоте. Эта система работает в совокупности с другими силами, как правило. То, что в России таких подводных лодок становится больше, — этому можно только порадоваться», — заявил эксперт.