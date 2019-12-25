«Подлодка „Волхов“ — грозное оружие» — контр-адмирал рассказал о новой субмарине
По его словам, проект «Варшавянка», по которому было изготовлено новое судно, очень известен. Подлодки этого типа имеют много отличительных особенностей, благодаря которым очень высоко ценятся.
«Основная характеристика таких подводных лодок — то, что они являются исключительно малошумными и предназначены для работы в ближней зоне для обеспечения безопасности своих ближайших территорий на театре военных действий. Особенно при противодействии крупным наводным объектам, но и подлодкам», — рассказал Хмыров.
Контр-адмирал рассказал, что субмарина универсальна. Подводная лодка может быть вооружена как торпедами, так и торпедами-ракетами, что делает «Волхов» грозной боевой машиной…
«С точки зрения опасности для противника — она весьма опасна. С точки зрения экономичности производства таких кораблей — очень экономична. С точки зрения эффективности на Балтике и северном театре военных действий — очень эффективна, и интересно будет наблюдать за ней на Тихоокеанском флоте. Эта система работает в совокупности с другими силами, как правило. То, что в России таких подводных лодок становится больше, — этому можно только порадоваться», — заявил эксперт.